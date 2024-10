Si gettò dal nono piano con la figlia e la cagnolina (che poi sono morte): non sarà processata (Di sabato 12 ottobre 2024) Giulia Lavatura Truninger non sarà processata. La donna che l’8 gennaio scorso a Ravenna si era lanciata dal nono piano assieme alla bimba di 6 anni e alla cagnolina, morte sul colpo, è stata giudicata incapace di intendere e volere. Per lo psichiatra però la 41enne attualmente ricoverata in una Today.it - Si gettò dal nono piano con la figlia e la cagnolina (che poi sono morte): non sarà processata Leggi tutta la notizia su Today.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Giulia Lavatura Truninger non. La donna che l’8 gennaio scorso a Ravenna si era lanciata dalassieme alla bimba di 6 anni e allasul colpo, è stata giudicata incapace di intendere e volere. Per lo psichiatra però la 41enne attualmente ricoverata in una

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ravenna - uccise la figlia buttandosi dal nono piano : Giulia Lavatura verso la libertà vigilata - Al momento, gli atti sono stati restituiti al pm Stefano Stargiotti, mentre la donna prosegue il suo ricovero presso la struttura di Villa Azzurra a Riolo Terme. Questo è quanto riportato da una fonte locale. Una vicina di casa ha riferito di aver sentito la piccola Wendy dire “no mamma, no” poco prima che Giulia prendesse la bambina in braccio e si gettasse nel vuoto, con la loro cagnolina ... (Thesocialpost.it)

Uccide la figlia gettandosi dal nono piano - per lei ora potrebbe esserci la libertà vigilata - Giulia Lavatura lo scorso 8 gennaio si è gettata dal nono piano insieme alla figlia e la cagnolina, salvandosi miracolosamente Si era gettata dal nono piano con la figlia Wendy e la cagnolina, lei si è salvata miracolosamente. Giulia Lavatura, nonostante la bimba la implorasse, così come ha raccontato la vicina, però l’ha presa in braccio e con anche la cagnolina legata in vita si è gettata giù ... (361magazine.com)

Statale 36 - vacanze in coda. Week-end da bollino rosso nonostante il piano antitraffico - Tutti i cantieri per lavori non urgenti verranno rimossi. "Lungo la nostra per l’ultimo fine settimana di luglio è atteso traffico in costante aumento – spiegano da Anas -. In caso di emergenza che potrebbero comportare lunghi incolonnamenti, come incidenti gravi o chiusure per dissesti, agli automobilisti verranno distribuiti acqua e generi di conforto. (Ilgiorno.it)