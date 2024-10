Lanazione.it - Scontro tra auto e moto a Seravezza, grave una donna

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di sabato 12 ottobre 2024)(Lucca), 12 ottobre 2024 – Questa mattina, intorno alle 10 e mezzo, unincidente stradale si è verificato in località Corvaia, in via Esterna, a, dove un'e unasi sono scontrate. Sul mezzo a due ruote viaggiavano un uomo e una, entrambi rimasti feriti nell’impatto. La, una sessantenne, ha riportato un politrauma ed è stata stabilizzata sul posto dai soccorritori, prima di essere trasportata d'urgenza in codice rosso all'ospedale Versilia. L'uomo che era con lei, la cui età non è stata resa nota, è stato portato al medesimo ospedale in codice giallo. Anche la conducente dell’coinvolta nell’incidente verrà probabilmente trasferita in ospedale per accertamenti.