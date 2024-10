Ruba gioielli per un valore di 80mila euro e finisce in manette: nei guai una suora (Di sabato 12 ottobre 2024) Dal convento alla cella. Una suora della Diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia ha Rubato gioielli, monili d’oro e altri beni per un valore complessivo di oltre 80mila euro. La madre superiora, della Congregazione dello Spirito Santo, è stata arrestata - al momento si trova ai domiciliari - dai Frosinonetoday.it - Ruba gioielli per un valore di 80mila euro e finisce in manette: nei guai una suora Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Dal convento alla cella. Unadella Diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia hato, monili d’oro e altri beni per uncomplessivo di oltre. La madre superiora, della Congregazione dello Spirito Santo, è stata arrestata - al momento si trova ai domiciliari - dai

