Ilgiorno.it - Rimadesio, la partita degli ex. L’Aurora al top sfida Saronno

(Di sabato 12 ottobre 2024) È laex, che però sono interamente concentrati nelle fila dell’AZ Pneumatica, l’avversaria che inaugura a livello casalingo la seconda stagione dellain Serie B Nazionale. Palla a due alle 20.30 al PalaFitLine di un match a cui le due squadre arrivano con opposti stati d’animo. Quella di casa non ha mai perso sbancando prima Dueville contro Vicenza e poi ripetendosi nello scorso weekend ad Agrigento dove ha pure toccato i 27 punti di margine (in mezzo c’è il match da recuperare contro Casale il 23), gli ospiti invece hanno sempre perso, ma le ultime due (contro le quotate Legnano e Capo d’Orlando) andando davvero a tanto così dall’agguantare il primo storico referto rosa in categoria.