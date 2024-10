Porta a Porta, Bruno Vespa è inarrestabile: dove vola il suo "salottino" (Di sabato 12 ottobre 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus David dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Porta a Porta) È ripartito molto bene Bruno Vespa con Cinque Minuti nell'access prime time raggiungendo picchi del 24% di share il giorno dell'uccisione del leader Hezbollah Nasrallah e con Milly Carlucci per il lancio di Ballando con le stelle. Un ottimo traino per Affari tuoi che con Stefano De Martino sta arrivando a punte del 27%. In fase di rodaggio anche Porta a Porta, penalizzato dal fatto che quest'anno mancano grandi eventi politici interni, che di solito attizzano il pubblico, ma che non se la cava male pure con puntate sulla politica estera, che notoriamente in Italia televisivamente funziona molto meno. Liberoquotidiano.it - Porta a Porta, Bruno Vespa è inarrestabile: dove vola il suo "salottino" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus David dedicata al piccolo schermo CHI SALE () È ripartito molto benecon Cinque Minuti nell'access prime time raggiungendo picchi del 24% di share il giorno dell'uccisione del leader Hezbollah Nasrallah e con Milly Carlucci per il lancio di Ballando con le stelle. Un ottimo traino per Affari tuoi che con Stefano De Martino sta arrivando a punte del 27%. In fase di rodaggio anche, penalizzato dal fatto che quest'anno mancano grandi eventi politici interni, che di solito attizzano il pubblico, ma che non se la cava male pure con puntate sulla politica estera, che notoriamente in Italia televisivamente funziona molto meno.

