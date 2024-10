Poche modelle curvy in passerella: l’era dell’inclusività è finita o non è mai iniziata? (Di sabato 12 ottobre 2024) Alle recenti sfilate di Milano, Londra, Parigi e new York si sono viste pochissime modelle curvy e plus size. L’inclusività era solo una moda passeggera? Fanpage.it - Poche modelle curvy in passerella: l’era dell’inclusività è finita o non è mai iniziata? Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Alle recenti sfilate di Milano, Londra, Parigi e new York si sono viste pochissimee plus size. L’inclusività era solo una moda passeggera?

