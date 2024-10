Biccy.it - Pino Insegno: “In tutta la mia carriera ho fatto un solo errore”

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di sabato 12 ottobre 2024)lo scorso anno è tornato in Rai dopo un periodo di assenza e questo ritorno ha causato numerose polemiche data la sua vicinanza a Giorgia Meloni. Un ritorno in pompa magna con tanto di preserale su Rai2, preserale su Rai1 e promessa di una prima serata. Quest’ultima – al momento – è stata posticipata, mentre i due preserali li ha portati a casa. Sto parlando de Il Mercante in Fiera e di Reazione A Catena. Ospite da Mia Ceran a TvTalk,ha confessato che proprio Il Mercante in Fiera su Rai2 è stato “l’unico sbaglioin 42 anni di”. “Ho ricevuto attacchi superficiali, la mia vittoria non è la sconfitta di un altro, certe volte c’è stato un attacco gratuito nei miei confronti e me ne dispiaccio come uomo. Ho sempre considerato ilche la gente mi conosce da 42 anni, ho sbagliato un programma ma in 42 anni ho sbagliatoquello.