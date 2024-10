Piazza XIII Giugno, fine lavori nella primavera del 2025 (Di sabato 12 ottobre 2024) Si dovrà aspettare ancora qualche mese per vedere finalmente finita Piazza XIII Giugno. Il termine dei lavori è definitivamente slittato alla primavera del 2025 in linea con quanto previsto dal programma che prevede 270 giornate di lavoro. L’ipotesi iniziale contemplava che il cantiere – avviato a inizio agosto - avrebbe dovuto concludersi entro 180 giorni quindi – più o meno – entro la fine dell’anno. Una speranza, quest’ultima, seppur lieve, che diversi esercenti della zona ancora cullavano, stanchi di contemplare negli ultimi dieci anni lo stesso panorama fatto di avvallamenti e transenne a impedire gli attraversamenti per la pericolosità dell’area. I lavori, del valore di un milione e 400. Ilrestodelcarlino.it - Piazza XIII Giugno, fine lavori nella primavera del 2025 Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Si dovrà aspettare ancora qualche mese per vedere finalmente finita. Il termine deiè definitivamente slittato alladelin linea con quanto previsto dal programma che prevede 270 giornate di lavoro. L’ipotesi iniziale contemplava che il cantiere – avviato a inizio agosto - avrebbe dovuto concludersi entro 180 giorni quindi – più o meno – entro ladell’anno. Una speranza, quest’ultima, seppur lieve, che diversi esercenti della zona ancora cullavano, stanchi di contemplare negli ultimi dieci anni lo stesso panorama fatto di avvallamenti e transenne a impedire gli attraversamenti per la pericolosità dell’area. I, del valore di un milione e 400.

