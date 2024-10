Piantedosi: «I centri per migranti in Albania apriranno la prossima settimana» (Di sabato 12 ottobre 2024) «Noi contiamo di partire dalla prossima settimana, realisticamente le prime persone verranno portate già la prossima settimana nei centri in Albania. Non ci saranno tagli di nastri». Lo ha detto Matteo Piantedosi intervenendo alla festa de Il Foglio, in corso a palazzo Vecchio a Firenze. I centri, ha spiegato il ministro dell’Interno, «sono analoghi a quelli fatti sul territorio nazionale, sono di trattenimento leggero: non c’è filo spinato, c’è assistenza, non sono Cpr». Ai richiedenti asilo, ha detto il titolare del Viminale, verrà data la possibilità «di fare domanda di protezione internazionale e vederla risolta nel giro di pochi giorni». Lettera43.it - Piantedosi: «I centri per migranti in Albania apriranno la prossima settimana» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di sabato 12 ottobre 2024) «Noi contiamo di partire dalla, realisticamente le prime persone verranno portate già laneiin. Non ci saranno tagli di nastri». Lo ha detto Matteointervenendo alla festa de Il Foglio, in corso a palazzo Vecchio a Firenze. I, ha spiegato il ministro dell’Interno, «sono analoghi a quelli fatti sul territorio nazionale, sono di trattenimento leggero: non c’è filo spinato, c’è assistenza, non sono Cpr». Ai richiedenti asilo, ha detto il titolare del Viminale, verrà data la possibilità «di fare domanda di protezione internazionale e vederla risolta nel giro di pochi giorni».

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Anticipazioni di Endless Love : intrighi e passioni nella prossima settimana - Le anticipazioni di Endless Love rivelano che qualcuno vicino a Zeynep scoprirà il suo segreto, e questo potrebbe cambiare drasticamente il corso degli eventi. Nelle prossime puntate, Asu metterà in atto un nuovo piano per dividere i due protagonisti, sfruttando le informazioni segrete in suo possesso. (Velvetmag.it)

Migranti - Piantedosi : “Centri in Albania non sono Cpr - si parte prossima settimana” - “Contiamo di partire già dalla prossima settimana” con i centri per migranti in Albania. . Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, oggi a Firenze, alla Festa del Foglio. “I centri che stiamo realizzando” in Albania “sono analoghi a quelli che abbiamo in Italia, sono centri di trattenimento leggero, non sono dei Cpr, non c’è filo spinato”, ha sottolineato il ministro. (Lapresse.it)

Migranti - Piantedosi alla Festa del Foglio : Per i centri in Albania si parte la settimana prossima - “I centri sono analoghi a quelli fatti sul territorio nazionale, sono di trattenimento leggero. Non ci saranno tagli di nastri”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, intervenendo alla festa de il Foglio. Non c’è filo spinato, c’è assistenza. Tutti possono fare richiesta di protezione internazionale e ottenerla in pochi giorni”, ha aggiunto. (Ildenaro.it)

Migranti, Piantedosi “Centri in Albania pronti a partire in settimana” - FIRENZE (ITALPRESS) – “I centri in Albania per migranti? Contiamo di partire già la prossima settimana. Poi speriamo di non farlo” ... (iltempo.it)

Centri migranti in Albania, Piantedosi: «Si parte la prossima settimana, ma non sono Cpr» - Centri migranti in Albania. «Noi contiamo di partire già dalla prossima settimana, poi speriamo di no: perché significherebbe non aver bisogno di portare lì ... (ilmessaggero.it)

Genoa: un rinforzo dagli svincolati per Alberto Gilardino - Il Genoa piazza un colpo dal mercato degli svincolati. Il club rossoblù, nelle ultime ore, avrebbe chiuso la trattativa per l’arrivo a Genova dell’ex Cagliari Gaston Pereiro, il quale andrà a ... (sportal.it)