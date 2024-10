Perugia-Entella oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 (Di sabato 12 ottobre 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Perugia-Entella, match dello stadio Renato Curi valevole per la nona giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. La squadra biancorossa ha ritrovato la vittoria nello scorso turno battendo nettamente la Lucchese e ora spera di essersi sbloccata: l’obiettivo è superare una delle avversarie più forti del torneo. Perugia-Entella, come seguire il match La formazione ligure, dal suo canto, arriva da due successi consecutivi e spera di infilare anche il terzo per restare a contatto con il Pescara capolista e con la Ternana. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 12 ottobre alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match dello stadio Renato Curi valevole per la nona giornata del campionato italiano di. La squadra biancorossa ha ritrovato la vittoria nello scorso turno battendo nettamente la Lucchese e ora spera di essersi sbloccata: l’obiettivo è superare una delle avversarie più forti del torneo., come seguire il match La formazione ligure, dal suo canto, arriva da due successi consecutivi e spera di infilare anche il terzo per restare a contatto con il Pescara capolista e con la Ternana. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 12 ottobre alle ore 17:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 253. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.

