Pallamano A Gold / Gli arbitri penalizzano la Macagi Cingoli: la Raimond Sassari passa 28-32 al PalaQuaresima (Di sabato 12 ottobre 2024) I ragazzi di Palazzi lottano a viso aperto contro i sardi, ma vengono penalizzati da un arbitraggio inadeguato, con un gol regolare non convalidato e una rete dubbia concessa agli avversari Cingoli, 12 ottobre 2024 – Non basta una buona Macagi Cingoli per battere la Raimond Sassari. La squadra di Palazzi, infatti, ha ceduto 28-32 ai sardi al PalaQuaresima nella sesta giornata di Serie A Gold maschile di Pallamano. Il match, però, è stato influenzato dalla direzione arbitrale dei signori Schiavone e Nicolella, che hanno penalizzato i padroni di casa non concedendo un gol netto nel primo tempo e battezzando in rete una bella parata di Noack su Hamidovic. I cingolani ora sono raggiunti all'undicesimo posto anche dal Chiaravalle, vincente sul Secchia Rubiera. Primo tempo La sfida è stata equilibrata, giocata a viso aperto da entrambe le squadre.

Pallamano A Gold / Macagi Cingoli - domani alle 15.00 la sfida alla Raimond Sassari al PalaQuaresima - 30), Junior Fasano-Brixen (19.  Info utili La partita tra Macagi Cingoli e Raimond Sassari si giocherà sabato 12 ottobre alle ore 15. In rosa c’è anche il cileno-spagnolo Aaron Codina Vivanco, ex della Macagi Cingoli, con cui ha giocato dal 2022 al 2024 con 362 reti realizzate tra A2 e A Gold. 00) CLASSIFICA –  Cassano Magnago 9, Bolzano 9, Albatro Siracusa 8, Raimond Sassari 8, Conversano 8*, ... (Vallesina.tv)

Pallamano A Gold / Camerano vince il derby di misura : Macagi Cingoli battuta 25-24 - Rui Carvalho Macagi Cingoli: Noack, Albanesi, D’Agostino 2, D’Benedetto 7, Ciattaglia 2, Naghavialhosseini 3, Ottobri, Mangoni 2, Somma, Latini, Strappini 2, Rossetti, Compagnucci, Gigli, Ceccardi, Makhlouf 6. All. Camerano, infatti, vince 25-24 la sfida della quinta giornata di Serie A Gold di pallamano, conquistando i primi storici due punti in massima serie. (Vallesina.tv)

Pallamano A Gold / Camerano e Macagi Cingoli - a voi due : ecco il secondo derby in massima serie 2024-2025 - In queste prime partite del Camerano in Serie A Gold, infatti, abbiamo solo dimostrato di essere una buona squadra che può stare in massima serie, però non siamo mai usciti dal campo con il bottino pieno. I cingolani, però, non hanno paura dell’avversario. “Siamo pronti – dichiara D’Agostino – e vogliamo vincere questo secondo derby stagionale. (Vallesina.tv)