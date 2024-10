Outer Banks 4 Parte 1 spiegazione del finale | chi è il vero padre di JJ?

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di sabato 12 ottobre 2024)4,del: chi è ildi JJ? I Pogues sono tornati in4 la Stagione 4,1, dà il via a un’altra avventura selvaggia per i ragazzi, reduci dalla loro ultima missione (RIP Ward e Big John). Continuate a leggere per scoprire i momenti più importanti dei primi cinque episodi, compreso lo scioccante cliffhanger che nessuno avrebbe potuto prevedere. Nella quarta stagione, i Pogues tornano a casa con l’oro scoperto a El Dorado. Dopo averlo scambiato con 1,1 milioni di dollari, usano il denaro per aprire un negozio di esche, attrezzature e tour charter sul terreno che hanno acquistato, chiamandolo “Poguelandia 2.0”. Ma, alla maniera di JJ, scommette l’ultima pepita d’oro dell’equipaggio in una gara contro Rafe e Topper, che alla fine perde.