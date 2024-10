Olimpia Milano-Paris Ettore Messina | Era importante rompere il ghiaccio in casa

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) “Erailine vincere, è stata una partita difficile, contro una squadra veloce, che corre. Noi abbiamo trovato coesione difensiva un po’ troppo tardi, ma è stato abbastanza per vincere la partita. I nostri veterani ci hanno tenuto insieme e Shields ha guidato la squadra al successo”. Lo ha detto, coach dell’, dopo la vittoria suBasketball (79-74) in Eurolega. “I nostri veterani ci hanno tenuto insieme e Shields ha guidato la squadra al successo – ha analizzato -. Vorrei citare anche l’impatto di Pippo Ricci che ci ha dato taglia, difesa sulle penetrazioni, rimbalzi. Come ha detto il mio collega del Fenerbahce è meglio imparare dopo una vittoria che dopo una sconfitta. I nostri rookie oggi spero abbiano imparato qualcosa, perché per tutti loro è stata una serata difficile.