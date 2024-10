Lanazione.it - Nel segno di Annibale. Gli studenti fanno rivivere la seconda Guerra Punica

(Di sabato 12 ottobre 2024)il cartaginese in trasferta in Spagna. Rappresentanti dell’istituto Dalmazio Birago di Passignano e Tuoro sono volati a Cartagena per la Festa annuale che ha fattogli eventi della. Un ulteriore passo in avanti è stato compiuto per il progetto Erasmus besh (Building Europe on the Steps of Annibal) dedicato alla cosiddetta “Rotta di“, ovvero allo studio del percorso compiuto dal celebre condottiero attraverso i Pirenei e le Alpi. Un progetto a cui hanno aderito l’Istituto comprensivo Dalmazio Birago, insieme all’ITE di Busto Arsizio, ad alcune scuole francesi di Montpellier e Nimes, e spagnole di Cartagena, e che nell’arco di due anni coinvolgerà le classi prime dellaria e quarte e quinte della primaria in molteplici attività didattiche.