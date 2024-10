Ilgiorno.it - Morgaine è un po’ timida e cerca solo una famiglia

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di sabato 12 ottobre 2024)ha5 mesi ed è alla ridi una. Prelevata da un’altra struttura con l’obiettivo, una volta portata in Brianza, di trovarle una casa per sempre. "È una cucciolottasia nei confronti delle persone che non conosce, sia nei confronti dell’ambiente - fanno sapere -. Sta crescendo e ha bisogno di unache abbia un po’ di confidenza coi cani timidi e soprattutto tempo e pazienza". Persiuna casa dove si possa sentire davvero parte dellae non lasciata da sola in giardino. Per informazioni inviare un’email a [email protected] oppure telefonare al numero 039.83.56.23.