Tg24.sky.it - Milano apre M4, nuova linea metro di 15 km collega asse Est-Ovest

Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it

(Di sabato 12 ottobre 2024)l'interaM4, lachel'aeroporto di Linate con la città ed ora arriva fino a San Cristoforo. È un'opera epocale" e di "grande dedizione e fatica ma ci siamo arrivati", sottoil sindaco, Giuseppe Sala inaugurandola. "E' una bellissima giornata che unisce la buona politica. Almeno sulle infrastrutture la politica non dovrebbe dividersi. Sono servizi per i cittadini", aggiunge il ministro alle Infrastrutture, Matteo Salvini. Unablu cheda est ad, passando per il centro, in trenta minuti e che ha un impatto ambientale significativo con 3,7 milioni di spostamenti in auto in meno ogni anno. Dopo la tratta da Linate a San Babila che ha aperto nel luglio 2023, entrano dunque in funzione le altre 13 stazioni. In totale 21 che coprono un percorso di 15 chilometri.