"Sono contento che domani il sole spunterà ancora", una delle emozionanti frasi di Sammy Basso, che è stato preso come esempio di vita da Giorgia Meloni e Francesco Pionati L'articolo Meloni e Pionati, "Sammy Basso un esempio di forza, speranza e coraggio" proviene da Il Difforme.

“La mia vita fantastica” : l’ultima lettera di Sammy Basso è da brividi - Meloni la rilancia sui social - “Questa lettera di Sammy Basso è un incredibile messaggio di forza e speranza. Un insegnamento profondo per ciascuno di noi. “Non volevo morire, non ero pronto per morire, ma ero preparato. L’ ultima lettera di Sammy Basso Basso l’aveva scritta nel 2017, la sua ultima testimonianza, una grande lezione: “Ho vissuto la mia vita felicemente, senza eccezioni, e l’ho vissuta da semplice uomo, con i ... (Secoloditalia.it)

Morte Sammy Basso - Meloni rilancia sui social la lettera del biologo affetto da progeria - it. Con parole semplici e toccanti, Sammy ci ricorda il valore della vita e dell’amore, lasciando un’eredità di coraggio e di fede. . “Questa lettera di Sammy Basso è un incredibile messaggio di forza e speranza. Un insegnamento profondo per ciascuno di noi. È il messaggio pubblicato sui social dalla premier Giorgia Meloni, rilanciando il testo scritto nel 2017 dal biologo affetto da progeria, ... (Ildenaro.it)

Morte Sammy Basso - da Giorgia Meloni a Jovanotti : il cordoglio sui social - Politici, medici, personaggi dello spettacolo esprimono il dolore per la perdita di una "mente colorata" e di un "esempio straordinario di coraggio e forza d'animo che supera ogni ostacolo". Sono tantissime le persone che hanno riempito Facebook, Instagram e X di messaggi per il giovane biologo veneto affetto dalla Sindrome di Hutchinson-Gilford scomparso ieri sera a 28 anni dopo un malore al ... (Tg24.sky.it)