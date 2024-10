Biccy.it - Lucarelli a Bruganelli: “A insultare tutti al Grande Fratello non ti sentivi in difficoltà”

(Di sabato 12 ottobre 2024) Selvaggiadurante la settimana aveva detto che non voleva avere più niente a che fare con Soniadopo aver accusato quest’ultima di aver usato sua figlia Adele di 16 anni come scudo dalle critiche ricevute a Ballando con le Stelle. Giorni prima, infatti, a La Vita in Diretta l’ex signora Bonolis aveva confessato: “Quando Selvaggia ha ridicolizzato la mia esibizione, mi sono sentita esposta. Mia figlia mi guardava da casa, e per me questo è stato il colpo più duro“. Nel corso della terza puntata di Ballando con le Stelle, Selvaggiaha così esordito nel commentare la coreografia di Sonia: “Ha fatto qualcosa di modesto, non facciamola passare per una cosa entusiasmante“; aggiungendo: “Il mio pensiero è lo stesso, penso che quello che hai fatto sul palco sia qualcosa di modesto, spero di poterlo dire senza turbare nessuno a casa“.