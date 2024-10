LIVE – Beterbiev – Bivol, Mondiale WBA, WBC, WBO, IBF mediomassimi (DIRETTA) (Di sabato 12 ottobre 2024) Oggi, sabato 12 ottobre, è il giorno della sfida tra Artur Beterbiev contro Dmitry Bivol, pronti a salire sul ring per diventare campioni indiscussi dei pesi mediomassimi. In palio ci sono infatti le cinture iridate di tutte e quattro le principali sigle del pugilato professionistico: Wbc, Wba, Ibf e Wbo. Uno di loro sarà il re della categoria di peso. L’altro perderà l’imbattibilità. Entrambi hanno solo vinto in carriera. Beterbiev ha venti incontri vinti su venti, tutti per ko, mentre Bivol ne ha ventitré a favore (tredici dei quali per ko) senza pareggi o sconfitte. Insomma, una sfida affascinante, una delle più attese del 2024 della boxe. Riyadh, in vista dell’altro match tra Usyk e Fury, torna capitale del pugilato. Chi vince? Difficile fare pronostici. L’incontro è equilibrato. Beterbiev è un picchiatore che ha il ko nel sangue. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Oggi, sabato 12 ottobre, è il giorno della sfida tra Arturcontro Dmitry, pronti a salire sul ring per diventare campioni indiscussi dei pesi. In palio ci sono infatti le cinture iridate di tutte e quattro le principali sigle del pugilato professionistico: Wbc, Wba, Ibf e Wbo. Uno di loro sarà il re della categoria di peso. L’altro perderà l’imbattibilità. Entrambi hanno solo vinto in carriera.ha venti incontri vinti su venti, tutti per ko, mentrene ha ventitré a favore (tredici dei quali per ko) senza pareggi o sconfitte. Insomma, una sfida affascinante, una delle più attese del 2024 della boxe. Riyadh, in vista dell’altro match tra Usyk e Fury, torna capitale del pugilato. Chi vince? Difficile fare pronostici. L’incontro è equilibrato.è un picchiatore che ha il ko nel sangue.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Beterbiev – Bivol - Mondiale WBA - WBC - WBO - IBF mediomassimi (DIRETTA) - Oggi, sabato 12 ottobre, è il giorno della sfida tra Artur Beterbiev contro Dmitry Bivol, pronti a salire sul ring per diventare campioni indiscussi dei pesi mediomassimi. Entrambi hanno solo vinto in carriera. In palio ci sono infatti le cinture iridate di tutte e quattro le principali sigle del pugilato professionistico: Wbc, Wba, Ibf e Wbo. (Sportface.it)

Boxe - a che ora Beterbiev – Bivol oggi in tv : orario - programma e streaming Mondiale mediomassimi - Dmitry Bivol (titoli IBF, WBC, WBO e WBA pesi mediomassimi) The post Boxe, a che ora Beterbiev – Bivol oggi in tv: orario, programma e streaming Mondiale mediomassimi appeared first on SportFace. 99 euro. “Cerco di concentrarmi totalmente sul match , non ascolto consigli ne leggo pronostici”, le parole di Bivol. (Sportface.it)

Beterbiev-Bivol oggi in tv - Mondiale pesi mediomassimi 2024 : orario - programma - streaming - vs. . Russo (sempre consideratosi ceceno) diventato canadese l’uno, russo rimasto tale l’altro, è a Riyadh che i due si confrontano dopo una lunga attesa che perdurava dalla scorsa estate. Frazer Clarke Jai Opetaia vs. Fondamentalmente si aspetta di vedere un campione unificato dai tempi di Roy Jones Jr. (Oasport.it)

LIVE – Beterbiev – Bivol, Mondiale WBA, WBC, WBO, IBF mediomassimi (DIRETTA) - Oggi, sabato 12 ottobre, è il giorno della sfida tra Artur Beterbiev contro Dmitry Bivol, pronti a salire sul ring per diventare campioni indiscussi dei pesi mediomassimi. In palio ci sono infatti le ... (sportface.it)

Beterbiev-Bivol oggi in tv, Mondiale pesi mediomassimi 2024: orario, programma, streaming - Artur Beterbiev contro Dmitry Bivol, in palio c'è il titolo mondiale dei pesi mediomassimi nella sua versione unificata. Russo (sempre consideratosi ... (oasport.it)

Dove vedere in tv Bivol-Beterbiev, Mondiale pesi mediomassimi: orario, programma, streaming - Artur Beterbiev e Dmitry Bivol si affronteranno per il Mondiale unificato dei pesi mediomassimi: la categoria fino a 79,38 kg avrà un unico padrone ... (oasport.it)