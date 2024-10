Libano, Unifil denuncia: «Ferito un altro peacekeeper. Le sue condizioni sono stabili» (Di sabato 12 ottobre 2024) Un altro casco blu è stato Ferito nel sud del Libano, il quinto in due giorni. A informare sulle sue condizioni è l’Unifil stessa, su X. «Ieri sera, un peacekeeper presso il quartier generale dell’Uifil a Naqura è stato colpito da colpi di arma da fuoco a causa di attività militari in corso nelle vicinanze Non conosciamo ancora l’origine del colpo», si legge in una nota in cui si precisa inoltre che le condizioni del peacekeeper sono «stabili». Statement:Last night, a peacekeeper at Unifil’s headquarters in Naqoura was hit by gunfire due to ongoing military activity nearby. He underwent surgery at our Naqoura hospital to remove the bullet and is currently stable. We do not yet know the origin of the fire. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di sabato 12 ottobre 2024) Uncasco blu è statonel sud del, il quinto in due giorni. A informare sulle sueè l’stessa, su X. «Ieri sera, unpresso il quartier generale dell’Uifil a Naqura è stato colpito da colpi di arma da fuoco a causa di attività militari in corso nelle vicinanze Non conosciamo ancora l’origine del colpo», si legge in una nota in cui si precisa inoltre che ledel». Statement:Last night, aat’s headquarters in Naqoura was hit by gunfire due to ongoing military activity nearby. He underwent surgery at our Naqoura hospital to remove the bullet and is currently stable. We do not yet know the origin of the fire.

