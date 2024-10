Lele Adani in esclusiva: “Ecco il mio giudizio su Mancini e Fonseca” (Di sabato 12 ottobre 2024) Prosegue senza sosta a Macerata la manifestazione Overtime Festival 2024. Ieri sera Lele Adani e Nicola Ventola hanno infiammato il cuore degli appassionati di calcio al Teatro Lauro Rossi, nel cuore della città maceratese. In collegamento Antonio Cassano che non ha risparmiato critiche nei confronti di Cristiano Ronaldo (“Non sa giocare a calcio”) e nei confronti dei nuovi talenti italiani (“In Italia non vedo talenti, è inutile dire facciamo giocare i giovani se i giovani non ci sono”). Il trio ha fatto divertire i presenti: tutto esaurito al Teatro Rossi con ‘ Viva el Futbol On the Road’. Overtime (dal 9 al 13 ottobre nelle Marche) viene etichettato come il primo e unico festival nel Bel Paese a parlare di sport, etica e cultura sportiva. Dal 2011 Overtime racconta il mondo dello sport e della sua pratica in un gran bel mix di arti e discipline. Danielebartocciblog.it - Lele Adani in esclusiva: “Ecco il mio giudizio su Mancini e Fonseca” Leggi tutta la notizia su Danielebartocciblog.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Prosegue senza sosta a Macerata la manifestazione Overtime Festival 2024. Ieri serae Nicola Ventola hanno infiammato il cuore degli appassionati di calcio al Teatro Lauro Rossi, nel cuore della città maceratese. In collegamento Antonio Cassano che non ha risparmiato critiche nei confronti di Cristiano Ronaldo (“Non sa giocare a calcio”) e nei confronti dei nuovi talenti italiani (“In Italia non vedo talenti, è inutile dire facciamo giocare i giovani se i giovani non ci sono”). Il trio ha fatto divertire i presenti: tutto esaurito al Teatro Rossi con ‘ Viva el Futbol On the Road’. Overtime (dal 9 al 13 ottobre nelle Marche) viene etichettato come il primo e unico festival nel Bel Paese a parlare di sport, etica e cultura sportiva. Dal 2011 Overtime racconta il mondo dello sport e della sua pratica in un gran bel mix di arti e discipline.

