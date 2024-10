Le tasse schiacciano le pmi venete, Cgia: «Pagano 37 volte più dei colossi del web» (Di sabato 12 ottobre 2024) La Cgia di Mestre si scaglia contro i giganti del web che, a differenza delle pmi, continuano a fare ricavi da capogiro, senza versare al fisco quanto dovuto. «Sino alla fine dell’anno scorso - spiega l'associazione - hanno continuato a trasferire buona parte degli utili ante imposte realizzati Veneziatoday.it - Le tasse schiacciano le pmi venete, Cgia: «Pagano 37 volte più dei colossi del web» Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ladi Mestre si scaglia contro i giganti del web che, a differenza delle pmi, continuano a fare ricavi da capogiro, senza versare al fisco quanto dovuto. «Sino alla fine dell’anno scorso - spiega l'associazione - hanno continuato a trasferire buona parte degli utili ante imposte realizzati

