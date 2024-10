Tvpertutti.it - Le Iene Michele Misseri: violenza, delitto e tomba di Sarah Scazzi

(Di sabato 12 ottobre 2024)torna a far parlare di sé con nuove dichiarazioni suldiad Avetrana, avvenuto il 26 agosto 2010. A distanza di 14 anni, l'uomo continua a sostenere la sua colpevolezza per l'omicidio della nipote, in un'intervista esclusiva rilasciata a Le lene che andrà in onda domenica 13 ottobre su Italia 1., che all'epoca fu condannato a otto anni di carcere per concorso in soppressione di cadavere, insiste sul fatto di essere il responsabile dell'omicidio, nonostante la giustizia italiana abbia riconosciuto come colpevoli sua moglie Cosima Serrano e sua figlia Sabrina. "Sono io l'assassino di", ha affermato durante l'intervista con l'inviato Alessandro Sortino, aggiungendo che le sue versioni sarebbero state manipolate e alterate.