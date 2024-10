Ilgiorno.it - L’assessore silurato di Codogno, il retroscena: “Sacrificato al gioco del risiko politico”

(Di sabato 12 ottobre 2024) A poco più di un mese dal siluramento, l’ex assessore Severino Giovannini promette battaglia: nessuna dichiarazione ufficiale da parte dell’esponente della maggioranza di centrodestra, ma chi lo conosce sa che non starà fermo. Ad inizio settembre, l’ormai ex esponente di giunta con delega ai lavori pubblici e rappresentante della lista civica, era stato sostituito da Luigi Mori, a causa di mutati equilibri politici in seno alla maggioranza. Infatti, due consiglieri della civica avevano traslocato in Forza Italia, concretizzando di fatto i presupposti per il ribaltone: gli azzurri avevano chiesto subito un assessorato per sé e la “testa” che, alla fine, è dovuta saltare è stata quella di Giovannini. La maggioranza ha cercato subito di far passare la decisione come un avvicendamentoindolore, ma l’ex assessore non l’ha presa bene. “Sono stato il più votato in assoluto.