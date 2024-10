Ilgiorno.it - L’armeria nascosta in negozio. Fucili giocattolo, asce e coltelli tra i monopattini fuorilegge

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Aveva un “arsenale“ nascosto ine una flotta di. Un giovane di 24 anni, italiano e proprietario di una Seregno, è stato denunciato per aver vendutoe bici elettriche che non rispettavano le norme europee. È stato anche accusato di possesso di oggetti pericolosi. Nel suo, oltre ai, c’erano anche repliche di armi,. La polizia locale ha scoperto questi oggetti durante un controllo e il proprietario non ha saputo spiegare perché avesse armi pericolose in unaperto al pubblico. Gli agenti ha fatto il blizt all’interno dell’esercizio commerciale dielettrici dopo aver fermato un veicolo a 60 km/h, velocità non consentita, in strada, guidato da un altro ragazzo.