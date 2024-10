Lanazione.it - L’ACF Arezzo è pronta per partire in trasferta

(Di sabato 12 ottobre 2024), 12 ottobre 2024 –perin. Le citte di Ilaria Leoni verranno ospitate dal Pavia Academy, squadra che al momento si trova penultima in classifica, con un solo punto. Dopo cinque partite, le amaranto si trovano al sesto posto con 10 punti. La squadra non era mai riuscita a conquistare più di 7 punti nell’arco delle prime cinque giornate. Le citte amaranto cercano di conquistare la quarta vittoria stagionale, per portare avanti il trend positivo di inizio campionato. Davanti a loro si pone il Pavia Academy, club con la peggior difesa del campionato (25 reti subite in 5 match). L’vuole portare avanti la striscia di vittorie contro le lombarde, dopo aver primeggiato nei quattro precedenti tra le due squadre.