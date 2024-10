La Juventus su Skriniar: la formula e l'alleato insospettabile (Di sabato 12 ottobre 2024) La Juventus e Milan Skriniar: un binomio che torna ad avvicinarsi in queste ore, con i bianconeri alla ricerca di un difensore centrale per Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Lae Milan: un binomio che torna ad avvicinarsi in queste ore, con i bianconeri alla ricerca di un difensore centrale per

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Skriniar alla Juventus ad una sola condizione : è arrivato l’annuncio - È capitato che abbia attinto al turnover senza essere costretto da infortuni o squalifiche, quindi io credo che tutte le alternative prospettate permettano alla Juventus di avere una squadra competitiva e in grado di sopperire alle defezioni”. . itQuesto il primo punto toccato dal collega Antonio Barillà , che è intervenuto a ‘JuveZone’ su Calciomercato. (Calciomercato.it)

La Juventus su Skriniar : la volontà del Psg e le condizioni di Giuntoli | CM.IT - Skriniar (LaPresse) – Calciomercato. Perso Bremer per tutta la stagione, la Juventus si fionda sul mercato a caccia di un sostituto in vista di gennaio: voci su Skriniar del Psg Il gravissimo infortunio patito da Gleison Bremer nei primi minuti della gara valida per la seconda giornata della Champions League contro il Lipsia, lesione del legamento crociato e del menisco del ginocchio sinistro, ... (Calciomercato.it)

Skriniar e Juventus - nuovo sgarbo all’Inter. Ma chi lo paga? PSG non fa sconti! -  INTERESSE – Milan Skriniar ha lasciato un segno indelebile nei cuori dei tifosi dell’Inter, anche se l’addio è stato tutt’altro che sereno. Skriniar è uno dei profili individuati dalla dirigenza della Juventus dopo l’infortunio di Gleison Bremer. E anche se dovesse farlo, la Juventus dovrà digerire la condizione di coprire almeno il 50% del suo ingaggio. (Inter-news.it)