Jade Cargill: "Quando ho debuttato in AEW non avevo una direzione precisa"

È trascorso ormai più di un anno da quando Jade Cargill ha firmato il suo contratto con la WWE e l'ex TBS Champion è riuscita a conquistare un posto di rilievo nella divisione femminile della compagnia. Negli anni passati, la Cargill ha dominato la sua categoria in AEW, ma secondo la wrestler, Tony Khan non avrebbe mai avuto un'idea della direzione da far prendere al suo personaggio. Parlando a HOT 97, Jade ha parlato del primo approccio col wrestling in AEW al momento del suo debutto. La wrestler ha dichiarato che le sue difficoltà erano principalmente legate all'essere "heel" e alla mancanza di una guida:"Direi che essere lanciata in TV senza una direzione precisa è stato difficile Non sapevo davvero come si comportasse una heel, ho solo cercato di essere me stessa. Mi dissero di essere me stessa così pensavo fosse la cosa giusta da fare.

