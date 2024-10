Intossicati dai funghi raccolti in montagna: marito e moglie in rianimazione (Di sabato 12 ottobre 2024) Una coppia di Calabritto sta lottando tra la vita e la morte a causa di un’intossicazione da funghi raccolti in montagna. Trasportati d’urgenza all'ospedale San Francesco d'Assisi di Oliveto Citra, entrambi i coniugi, lui di 70 anni e lei di 63, sono ora ricoverati in rianimazione in gravi Salernotoday.it - Intossicati dai funghi raccolti in montagna: marito e moglie in rianimazione Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Una coppia di Calabritto sta lottando tra la vita e la morte a causa di un’intossicazione dain. Trasportati d’urgenza all'ospedale San Francesco d'Assisi di Oliveto Citra, entrambi i coniugi, lui di 70 anni e lei di 63, sono ora ricoverati inin gravi

