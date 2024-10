Inclusione sociale a San Marzano sul Sarno: al via le domande per partecipare al progetto "Gol" (Di sabato 12 ottobre 2024) Al via le domande di partecipazione al progetto "Gol", ovvero Garanzia occupabilità lavoratori, a San Marzano sul Sarno. I destinatari sono le persone fino a 65 anni d’età, residenti in Campania, considerate lavoratori fragili o vulnerabili, inserite anche in progetti o interventi volti Salernotoday.it - Inclusione sociale a San Marzano sul Sarno: al via le domande per partecipare al progetto "Gol" Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Al via ledi partecipazione al"Gol", ovvero Garanzia occupabilità lavoratori, a Sansul. I destinatari sono le persone fino a 65 anni d’età, residenti in Campania, considerate lavoratori fragili o vulnerabili, inserite anche in progetti o interventi volti

San Marzano sul Sarno : inaugurate le Porte uniche d’accesso (Pua) grazie alla sinergia tra diverse amministrazioni comunali - Inaugurate qualche giorno fa, presso il Distretto sanitario di Pagani e di Sarno, le Pua, ovvero le Porte uniche d’accesso, il cui scopo è quello di fornire orientamento e supporto, oltre che la presa in carico del soggetto fragile, in situazioni di particolare difficoltà sia sul campo sociale... (Salernotoday.it)

“Il diritto di contare” : a San Marzano sul Sarno un incontro per l’inclusione e l’empatia con l’associazione nazionale ‘Mamme per la pelle’ - Di particolare rilievo è stata la testimonianza di una giovane cittadina, Eya Nabil, la quale ha raccontato la sua esperienza non solo di integrazione ma anzi, ha invitato, con delicatezza ed intelligenza, alla riflessione sul tema non dell’inclusione, quanto della vita intesa come empatia e collaborazione tra gli esseri umani. (Anteprima24.it)

“Il diritto di contare” : a San Marzano sul Sarno un incontro per l’inclusione e l’empatia con l’associazione nazionale “Mamme per la pelle” - “Il diritto di contare – tra pregiudizi ed opportunità”, questo il titolo dell’incontro, che si è svolto alla presenza del primo cittadino, Andrea Annunziata, che ha portato i suoi saluti istituzionali, del vicesindaco, Vincenzo Marrazzo, dell’assessore alle Politiche sociali, Colomba Farina e della consigliera delegata alla Salute e alle Pari opportunità, Genny Grimaldi. (Anteprima24.it)