Incidente nel Medio Friuli, una donna morta e un uomo in fin di vita (Di sabato 12 ottobre 2024) Una donna di 85 anni residente a Campoformido ha perso la vita in un Incidente mortale che si è verificato la sera di venerdì a Mortegliano, in via Buiatti, verso le 20. Si è trattato di un violento scontro frontale tra due Fiat Panda: la vittima viaggiava verso Udine, mentre sull'altro mezzo – Udinetoday.it - Incidente nel Medio Friuli, una donna morta e un uomo in fin di vita Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Unadi 85 anni residente a Campoformido ha perso lain unle che si è verificato la sera di venerdì a Mortegliano, in via Buiatti, verso le 20. Si è trattato di un violento scontro frontale tra due Fiat Panda: la vittima viaggiava verso Udine, mentre sull'altro mezzo –

