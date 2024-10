Immobiliare poco mosso in Borsa di attesa di nuovi tagli ai tassi (Di sabato 12 ottobre 2024) Quella appena conclusa è stata una settimana interlocutoria per i mercati finanziari, e anche per il settore Immobiliare più nello specifico. Negli scorsi giorni sono usciti dati macroeconomici non tanto significativi per il percorso dei tassi di interesse (i quali influiscono sul mercato Immobiliare) e l’attenzione è allora rivolta alla riunione di politica monetaria del 17 ottobre della Banca centrale europea. Le attese sono per una nuova sforbiciata al costo del denaro, anche in questo caso di 25 punti base, prima di quanto previsto un mese fa; tuttavia, le dichiarazioni di alcuni membri del Consiglio – tra cui la presidente Christine Lagarde e il capo della banca centrale francese Francois Villeroy de Galhau – hanno rafforzato questa ipotesi. Quifinanza.it - Immobiliare poco mosso in Borsa di attesa di nuovi tagli ai tassi Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Quella appena conclusa è stata una settimana interlocutoria per i mercati finanziari, e anche per il settorepiù nello specifico. Negli scorsi giorni sono usciti dati macroeconomici non tanto significativi per il percorso deidi interesse (i quali influiscono sul mercato) e l’attenzione è allora rivolta alla riunione di politica monetaria del 17 ottobre della Banca centrale europea. Le attese sono per una nuova sforbiciata al costo del denaro, anche in questo caso di 25 punti base, prima di quanto previsto un mese fa; tuttavia, le dichiarazioni di alcuni membri del Consiglio – tra cui la presidente Christine Lagarde e il capo della banca centrale francese Francois Villeroy de Galhau – hanno rafforzato questa ipotesi.

