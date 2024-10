Il premio Grimaldi Excellence Awards 2024 ad Agostinelli per "il suo instancabile impegno per il porto" (Di sabato 12 ottobre 2024) Nell’ambito della XXVI edizione dell’EuroMed convention From land to sea del Gruppo Grimaldi, che si sta svolgendo ad Atene dal 10 al 13 ottobre e riunisce i principali esponenti europei della politica dei trasporti, della portualità, della logistica e del settore marittimo nell'area Reggiotoday.it - Il premio Grimaldi Excellence Awards 2024 ad Agostinelli per "il suo instancabile impegno per il porto" Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Nell’ambito della XXVI edizione dell’EuroMed convention From land to sea del Gruppo, che si sta svolgendo ad Atene dal 10 al 13 ottobre e riunisce i principali esponenti europei della politica dei trasporti, della portualità, della logistica e del settore marittimo nell'area

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gruppo Grimaldi : Mare Nostrum Awards - al via la 17^ edizione del Premio giornalistico. Ecco il bando - it. 000 euro. Il bando integrale del Concorso è disponibile sui siti aziendali www. E’ stata bandita la XVII Edizione del Premio Giornalistico Internazionale Mare Nostrum Awards, promosso dal Grimaldi Magazine Mare Nostrum, che si concluderà come ogni anno con l’assegnazione di cinque riconoscimenti in denaro da 10. (Ildenaro.it)