Il G7 dei Garanti Privacy: proteggere i dati per garantire i diritti e "difendere" i giovani dall'intelligenza artificiale (Di sabato 12 ottobre 2024) “ La protezione dei dati è sempre più anche pre-condizione di ogni altro diritto o libertà, perché in una realtà sempre più “datificata”, in cui siamo ciò che “internet dice che siamo”, la tutela dei dati è il fondamento dell’autodeterminazione, del libero sviluppo della propria personalità. Ma è anche presupposto di eguaglianza, perché incompatibile con ogni forma di discriminazione Feedpress.me - Il G7 dei Garanti Privacy: proteggere i dati per garantire i diritti e "difendere" i giovani dall'intelligenza artificiale Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di sabato 12 ottobre 2024) “ La protezione deiè sempre più anche pre-condizione di ogni altro diritto o libertà, perché in una realtà sempre più “ficata”, in cui siamo ciò che “internet dice che siamo”, la tutela deiè il fondamento dell’autodeterminazione, del libero sviluppo della propria personalità. Ma è anche presupposto di eguaglianza, perché incompatibile con ogni forma di discriminazione

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ascolti tv : Nato il sei ottobre - Temptation Island - E’ sempre Cartabianca | Dati Auditel - martedì 8 ottobre 2024 - Auditel del 8 ottobre Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Nato il sei ottobre” contro “Temptation Island”. 000. 00% di share; Uomini e Donne: 0. 00%. Rai 3: Le ragazze, la nuova edizione del programma condotto da Francesca Fialdini ha interessato 0. 00%. Su Rai 2: The Floor, il game show televisivo italiano condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo ha divertito 0. (Superguidatv.it)

Per Usa e Israele finanzia Hamas - parla Mohammad Hannoun : “Non aiuto il terrorismo - i fondi sono sempre andati al popolo palestinese” - La discutibile distinzione sull’organizzazione terroristica: “Hamas è anche un partito votato dalla gente, cosa diversa da suoi membri che compiono atti violenti”. (Genova.repubblica.it)

In Europa la vita si allunga sempre di più - ma fino a che età si vive bene? Tutti i dati dell’Eurostat - Secondo i dati del 2022, nell’Unione Europea l’aspettativa di vita alla nascita è alta: 83 anni e 3 mesi per le donne, 77 anni e 8 mesi per gli uomini. È un obiettivo cui punta certamente ognuno di noi, ma anche la società, costretta a sobbarcarsi prepensionamenti per problemi di salute e costi sanitari elevati. (Ilfattoquotidiano.it)

«C'erano una volta le ideologie. Oggi quello che muove le persone come ieri facevano le ideologie sono i temi della sostenibilità». Così Renato Mannheimer racconta - dati alla mano - come gli italiani siano sempre più consapevoli del loro impatto sul pianeta. Qualcosa - negli ultimi 10 anni è cambiato - e molto dovrà cambiare - a partire da oggi - La soluzione è allora considerare strategica anche questa accezione della sostenibilità. Pale eoliche in Sardegna (Getty Images) E qualcosa di simile sta accadendo per le pale che dovrebbero essere costruite in Umbria, tra Orvieto e il Lago di Bolsena. L’economia circolare e suoi effetti sociali Lo stesso vale per imprese di economia circolare, come l’house sharing o il food sharing dei ... (Iodonna.it)