I superstiti di 80 anni fa. Un Nobel anti atomica: "Gaza è come Hiroshima" (Di sabato 12 ottobre 2024) Letteralmente, il Comitato di Oslo per il Nobel per la Pace ha premiato "coloro che sono stati colpiti dal bombardamento". Con almeno due conflitti regionali – Medio Oriente e Ucraina – che rischiano di degenerare su larga scala, la scelta del comitato norvegese è più che simbolica, anche se apparentemente guarda altrove. La medaglia intitolata ad Alfred Nobel, inventore della dinamite, è stata infatti assegnata a Nihon Hadunkya, associazione giapponese che riunisce centinaia di migliaia di Hibakusha, le persone ancora in vita "colpite dal bombardamento". Il bombardamento, ovvio, è quello di Hiroshima e Nagasaki (6 e 9 agosto 1945). Niente da fare dunque per nomi divisivi, politicizzati, a rischio di strumentalizzazioni, come il presidente ucraino Volodymyr Zelensky o la stessa Onu, ormai nel pieno di un conflitto quasi diretto, a parole e bombe, con Israele. Quotidiano.net - I superstiti di 80 anni fa. Un Nobel anti atomica: "Gaza è come Hiroshima" Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Letteralmente, il Comitato di Oslo per ilper la Pace ha premiato "coloro che sono stati colpiti dal bombardamento". Con almeno due conflitti regionali – Medio Oriente e Ucraina – che rischiano di degenerare su larga scala, la scelta del comitato norvegese è più che simbolica, anche se apparentemente guarda altrove. La medaglia intitolata ad Alfred, inventore della dinamite, è stata infatti assegnata a Nihon Hadunkya, associazione giapponese che riunisce centinaia di migliaia di Hibakusha, le persone ancora in vita "colpite dal bombardamento". Il bombardamento, ovvio, è quello die Nagasaki (6 e 9 agosto 1945). Niente da fare dunque per nomi divisivi, politicizzati, a rischio di strumentalizzazioni,il presidente ucraino Volodymyr Zelensky o la stessa Onu, ormai nel pieno di un conflitto quasi diretto, a parole e bombe, con Israele.

