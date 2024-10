Ilfattoquotidiano.it - I calendari dell’avvento sono la nuova ossessione dei social: da quello per soli uomini a quello ‘hot’, ecco i più belli per ogni budget

(Di sabato 12 ottobre 2024) Quando il 25 agosto la creator Eleonora Tani ha pubblicato un video sul primo “unboxing” della stagione di un, controaspettativa, i commenti sottostanti erano entusiasti e curiosi di scoprire cosa ci fosse all’interno. Nessuna indignazione quindi, da parte di qualcuno che, sdraiato sul lettino di una qualsiasi spiaggia, si ritrova a fruire di contenuti a tema natalizio in estate con tanto di countdown al Natale. In più, molti brand hanno registrato il sold out deimolto prima del previsto, lasciando i ritardatari di novembre praticamente con limitate possibilità di scelta. Questo entusiasmo devono evidentemente averlo colto le aziende beauty che, per il Natale 2024, hanno deciso di anticipare i lanci deibeauty.