Hummels: «Roma, mi piace tutto di te! Ecco quando potrei ritornare titolare con i giallorossi» (Di sabato 12 ottobre 2024) Le dichiarazioni del difensore della Roma Hummels su quella che è la sua nuova avventura tra ambizione e voglia di fare bene Al Corriere dello Sport, il difensore della Roma Hummels, ha rilasciato qualche dichiarazione su questa avventura, LE PAROLE DI Hummels – «È un peccato essere stato male la scorsa settimana. Avevo la febbre Calcionews24.com - Hummels: «Roma, mi piace tutto di te! Ecco quando potrei ritornare titolare con i giallorossi» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Le dichiarazioni del difensore dellasu quella che è la sua nuova avventura tra ambizione e voglia di fare bene Al Corriere dello Sport, il difensore della, ha rilasciato qualche dichiarazione su questa avventura, LE PAROLE DI– «È un peccato essere stato male la scorsa settimana. Avevo la febbre

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma - domina Dovbyk e mistero Hummels : la classifica dei minuti impiegati - Con la seconda pausa per le nazionali della stagione, si è concluso un primo miniciclo di partite. La Roma nelle prime 7 di campionato ha ottenuto... (Calciomercato.com)

Roma - mistero Hummels. "Mi sento bene" - ma ancora zero minuti. La situazione - Mats Hummels sta diventando un vero e proprio caso a Trigoria. Il tedesco, arrivato il 4 settembre a parametro zero, non è ancora mai sceso... (Calciomercato.com)

Hummels non gioca nella Roma : il post social del difensore - Mats Hummels non vede il campo. L’avventura alla Roma del campione del mondo tedesco non è iniziata nel migliore dei modi e sui social l’ex Borussia Dortmund non ha perso occasione di lanciare una frecciatina al club giallorosso. Hummmels mai in campo Hummels arrivato da svincolato a... (Romatoday.it)

Stampa, Tuchel a un passo dalla panchina dell'Inghilterra - (ANSA) - ROMA, 12 OTT - Thomas Tuchel, ex allenatore di PSG, Chelsea, Bayern e Borussia Dortmund, è in trattative avanzate per diventare commissario tecnico dell'Inghilterra. Lo afferma ... (tuttojuve.com)

Roma, domina Dovbyk e mistero Hummels: la classifica dei minuti impiegati - Con la seconda pausa per le nazionali della stagione, si è concluso un primo miniciclo di partite. La Roma nelle prime 7 di campionato ha ... (msn.com)

Mats Hummels: Baldiger Einsatz für AS Roma und seine Liebe zu Trastevere - „Die Bilder vom Spielfeld kommen bald, glaube ich“ war die etwas polemische, etwas ironische Bildunterschrift, mit der Mats Hummels, Innenverteidiger der AS Roma, eine Galerie von ... (ilmessaggero.it)