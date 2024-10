Impresaitaliana.net - HorrorWorld ad AcquaFlash, un festival “spaventoso” tra sorprese ed attrazioni

(Di sabato 12 ottobre 2024)si terrà da oggi, sabato 12 ottobre, fino al 10 novembre Tutto pronto adche per un mese si trasforma in: dal 12 ottobre al 10 novembre un” con tante. Dopo la grande affluenza estiva, con 136mila ingressi e centinaia di persone al lavoro, come informa Gianluca Vorzillo patron di, il parco di Licola apre le porte ad un mese di “paurosi divertimenti” con un inaugurale corteo funebre alle ore 18,30 di sabato 12 ottobre. Ildell’horror, annunciato nei giorni scorsi da un necrologio diventato virale in rete, si presenta con allestimenti unici edspeciali, curati dal direttore creativo Umberto Ciaramella.