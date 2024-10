“Ho ricevuto un pacco da Shein e dentro non c’erano solo le scarpe. Pensavo fosse un gioco, poi si è mosso”: il racconto della 18enne che ha trovato uno scorpione vivo (Di sabato 12 ottobre 2024) “Pensavo fosse una specie di gioco, poi si è mosso“. Così, riporta la Bbc, la studentessa 18enne Sofia Alonso-Mossinger ha raccontato la sua sensazione quando, aprendo un pacco di Shein, ci ha trovato non solo gli stivali che aveva ordinato ma anche uno scorpione vivo. Una sorpresa affatto piacevole e infatti la ragazza si è fatta aiutare da due amici a prelevare l’aracnide velenoso e a metterlo in un contenitore. I ragazzi hanno chiamato il National Centre for Reptile Welfare che in pochissimo tempo è passato a prelevare ‘l’invasore’. Lo scorpione è risultato essere cinese – e vista la location della catena di fast fashion Shein c’era da aspettarselo – della specie Olivierus matensii, molto diffuso nelle regioni asiatiche. Ilfattoquotidiano.it - “Ho ricevuto un pacco da Shein e dentro non c’erano solo le scarpe. Pensavo fosse un gioco, poi si è mosso”: il racconto della 18enne che ha trovato uno scorpione vivo Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) “una specie di, poi si è“. Così, riporta la Bbc, la studentessaSofia Alonso-Mossinger ha raccontato la sua sensazione quando, aprendo undi, ci hanongli stivali che aveva ordinato ma anche uno. Una sorpresa affatto piacevole e infatti la ragazza si è fatta aiutare da due amici a prelevare l’aracnide velenoso e a metterlo in un contenitore. I ragazzi hanno chiamato il National Centre for Reptile Welfare che in pochissimo tempo è passato a prelevare ‘l’invasore’. Loè risultato essere cinese – e vista la locationcatena di fast fashionc’era da aspettarselo –specie Olivierus matensii, molto diffuso nelle regioni asiatiche.

