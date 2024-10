Sport.periodicodaily.com - Giro Lombardia 2024: Pogacar cala il poker

(Di sabato 12 ottobre 2024) Ennesimo trionfo per Tadej, che dopo la Liegi-Bastogne-Liegi,d’Italia, Tour de France e Mondiale, domina anche il. E’ il quarto successo consecutivo nella Classica delle Foglie Morte per il campione sloveno che ha staccato tutti a 50 km dall’arrivo sulla salita cel Colma di Sormano, infliggendo un distacco di oltre tre minuti al secondo classificato, Remco Evenepoel, e al Terzo, l’azzurro Giulio Ciccone.: LA GARA Dopo una iniziale fase di studio, la gara si vivacizza sulla salita di SElvino dove prendono il largo in undici: Matej Mohoric, Antonio Tiberi, Wilco Kelderman, Dani Martinez, Eddie Dunbar, Remy Rochas, Julien Bernard, Einer Rubio, Martjin Tusveld. Harold Martin Lopez, Axel Laurance e Matteo Fabbro.