Giornate FAI d’Autunno 2024 in Lombardia: cosa vedere da Milano a Sondrio (Di sabato 12 ottobre 2024) La tredicesima edizione dell'iniziativa del Fondo Ambiente Italiano, sabato 12 e domenica 13 ottobre apre le porte di 123 luoghi storici, artistici e naturalistici in 49 comuni lombardi Ilgiorno.it - Giornate FAI d’Autunno 2024 in Lombardia: cosa vedere da Milano a Sondrio Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 12 ottobre 2024) La tredicesima edizione dell'iniziativa del Fondo Ambiente Italiano, sabato 12 e domenica 13 ottobre apre le porte di 123 luoghi storici, artistici e naturalistici in 49 comuni lombardi

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giornate FAI d’autunno 2024 a Napoli e Campania - i luoghi da visitare il 12 e 13 ottobre - Il 12 e 13 ottobre tornano le giornate Fai d'autunno: cosa visitare gratuitamente a Napoli, in provincia e nel resto della Campania.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Giornate Fai d’autunno : le aperture a Bergamo e in Lombardia - Qui si incontra la Scuola di Ingegneria industriale e dell’informazione, dotata di un nuovo edificio-laboratorio, l’EN:lab, dedicato alle attività del Dipartimento di Energia e progettato con soluzioni innovative per una gestione energetica efficiente e integrata. Un patrimonio che non consiste solo nei grandi monumenti, ma anche in edifici e paesaggi sconosciuti, luoghi che custodiscono culture ... (Bergamonews.it)

Giornate Fai d’autunno - week-end all’insegna della bellezza in Bergamasca - Al portico della Casa del Contadino sarà attivato un Laboratorio per bambini (dai 5 agli 11 anni) “Dalla terra al piatto attraverso l’acqua”, un vero e proprio viaggio dal seme al frutto in cui verranno chiamati a raccolta tutti i sensi dei bambini, attraverso profumi e racconti sino alla realizzazione di un mulino e alla produzione di pasta. (Bergamonews.it)