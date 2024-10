Giorgetti: «Ministeri taglino o farò io la parte del cattivo. Non ci saranno più tasse» (Di sabato 12 ottobre 2024) «Ho preannunciato a tutti i miei colleghi, bisogna fare sacrifici e rinunciare a qualche programma, magari totalmente inutile». Dopodiché, «se non presenteranno proposte al Ilmessaggero.it - Giorgetti: «Ministeri taglino o farò io la parte del cattivo. Non ci saranno più tasse» Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di sabato 12 ottobre 2024) «Ho preannunciato a tutti i miei colleghi, bisogna fare sacrifici e rinunciare a qualche programma, magari totalmente inutile». Dopodiché, «se non presenteranno proposte al

Manovra - Giorgetti : “Tagliare spese inutili ministeri o farò io la parte del cattivo” - “Sacrificio vuol dire che alcune spese vanno tagliate per ministeri ed enti pubblici. Se non lo faranno, il ministro dell’Economia, che deve fare la parte del cattivo, lo farà”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, sul tema della Manovra finanziaria, intervenendo alla ‘Festa dell’Ottimismo’ del quotidiano Il Foglio, che si tiene a Firenze, a Palazzo Vecchio. (Lapresse.it)

