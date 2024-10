Garda Fashion Week 2024: il gran finale al Sestino Beach (Di sabato 12 ottobre 2024) gran finale al Sestino Beach di Desenzano per la Garda Fashion Week, l'omaggio gardesano alla celebre Settimana della moda di Milano. Dopo la prima (grande) serata del 27 settembre, si replica sabato 12 ottobre dalle 20 alle 3 (info e prenotazioni al 329 2472452): attese sul palco le stiliste Bresciatoday.it - Garda Fashion Week 2024: il gran finale al Sestino Beach Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024)aldi Desenzano per la, l'omaggio gardesano alla celebre Settimana della moda di Milano. Dopo la prima (de) serata del 27 settembre, si replica sabato 12 ottobre dalle 20 alle 3 (info e prenotazioni al 329 2472452): attese sul palco le stiliste

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Garda Fashion Week 2024 - È la risposta nostrana alla Settimana della moda in corso in questi giorni a Milano, anzi un vero e proprio omaggio: nuova edizione per la Garda Fashion Week, la settimana della moda gardesana organizzata al Sestino Beach di Desenzano con sfilate in programma il 27 settembre e il 12 ottobre... (Bresciatoday.it)