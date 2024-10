Funzione pubblica, si sblocca il rinnovo del contratto anche per i dirigenti della Regione (Di sabato 12 ottobre 2024) Si sblocca il rinnovo del contratto regionale di lavoro anche per il personale dell’area della dirigenza per il triennio 2019-2021. Accogliendo le richieste arrivate dai sindacati, il governo Schifani ha dato il via libera al documento su proposta dell’assessore alla Funzione pubblica, Andrea Agrigentonotizie.it - Funzione pubblica, si sblocca il rinnovo del contratto anche per i dirigenti della Regione Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Siildelregionale di lavoroper il personale dell’areadirigenza per il triennio 2019-2021. Accogliendo le richieste arrivate dai sindacati, il governo Schifani ha dato il via libera al documento su proposta dell’assessore alla, Andrea

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rinnovo Kvara - nuova data per l’appuntamento con l’agente : quando potrebbe sbloccarsi l’affare - Kvara ha smentito indirettamente questa ipotesi pubblicando la foto del suo piede dopo la gara col Como: gonfio e dolorante. L’atteggiamento degli avversari e la poca tutela da parte degli arbitri ha portato allo stato di insofferenza da parte del numero 77, che ora è in ritiro con la sua Georgia per le partite di Nations League. (Spazionapoli.it)

Kvaratskhelia - il rinnovo è a un vicolo cieco : cosa può sbloccare l’affare - s. L’entourage del georgiano vorrebbe arrivare a percepire 8 milioni di euro all’anno, con un prolungamento fino al 2029 ed una possibile clausola rescissoria. Niente di personale con Antonio Conte, il rapporto tra i due resta buonissimo, ma il 77 è sicuramente più nervoso. Lo è per le sue prestazioni non sempre al massimo, ma lo è soprattutto per i continui falli che subisce ogni partita senza ... (Spazionapoli.it)

Meret in tribuna - presente anche il suo agente : si sblocca il rinnovo? - com. Fin qui, l’obiettivo di Meret è quello di recuperare quanto prima e tornare a difendere la porta del Napoli, dopo essere stato protagonista in questo inizio di stagione, risultando decisivo in gare come quelle contro Parma e Cagliari. Il portiere azzurro fuori per infortunio, ma si muovono le trattative per il futuro Alex Meret ha assistito dalla tribuna alla sfida tra Napoli e Monza al ... (Napolipiu.com)

Kvaratskhelia - una clausola rescissoria per sbloccare il rinnovo - Kvaratskhelia, idolo dei tifosi La Repubblica ha fatto il punto sul rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli: “I tifosi del Napoli lo hanno votato Mvp del mese di agosto. Il gol e l’assist contro il Bologna non sono passati inosservati. . L’obiettivo ovviamente è applaudirlo (seppur a distanza) domani pomeriggio all’Unipol Arena contro il Cagliari. (Terzotemponapoli.com)