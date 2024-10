Formula 1, Verstappen ‘sponsorizza’ il circuito del Mugello: “Lo vorrei nel Mondiale” (Di sabato 12 ottobre 2024) Scarperia (Firenze), 12 ottobre 2024 – Il circuito del Mugello a Scarperia è "una pista con una sequenza di curve velocissime". Lo descrive così il tre volte campione del mondo di Formula 1 Max Verstappen (Red Bull), ospite nel vodcast di Pirelli dedicato alla Formula 1. La prima puntata di "Box box box”, questo il nome della serie di video, ha avuto come protagonisti, insieme a Verstappen, il direttore del dipartimento monoposto per la Federazione internazionale dell'automobile, Nikolas Tombazis, e il team principal della McLaren di Formula 1, Andrea Stella. Quale pista il campione della Red Bull vorrebbe nel calendario della Formula 1? "Il Mugello - ha risposto - per le sue curve veloci. Rispetto a tanti circuiti 'stop and go', ha un 'flow' fantastico di curve velocissime". Lanazione.it - Formula 1, Verstappen ‘sponsorizza’ il circuito del Mugello: “Lo vorrei nel Mondiale” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Scarperia (Firenze), 12 ottobre 2024 – Ildela Scarperia è "una pista con una sequenza di curve velocissime". Lo descrive così il tre volte campione del mondo di1 Max(Red Bull), ospite nel vodcast di Pirelli dedicato alla1. La prima puntata di "Box box box”, questo il nome della serie di video, ha avuto come protagonisti, insieme a, il direttore del dipartimento monoposto per la Federazione internazionale dell'automobile, Nikolas Tombazis, e il team principal della McLaren di1, Andrea Stella. Quale pista il campione della Red Bull vorrebbe nel calendario della1? "Il- ha risposto - per le sue curve veloci. Rispetto a tanti circuiti 'stop and go', ha un 'flow' fantastico di curve velocissime".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Formula 1 - Red Bull prepara la rivoluzione : dubbi sul compagno di Verstappen per il 2025 - Ci sono molti dubbi in casa Red Bull riguardo a chi sarà il compagno di Max Verstappen nel 2025, con la posizione di Sergio Perez tutt'altro che solida L'articolo Formula 1, Red Bull prepara la rivoluzione: dubbi sul compagno di Verstappen per il 2025 proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)

Formula 1 - dominio di Norris a Singapore : Verstappen 2° - Leclerc limita i danni - Lando Norris vince con pieno merito il Gran Premio di Singapore, lasciandosi alle spalle Max Verstappen: Leclerc chiude 5° e Sainz 7° L'articolo Formula 1, dominio di Norris a Singapore: Verstappen 2°, Leclerc limita i danni proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)

Max Verstappen minaccia di lasciare la Formula 1 : “Per me basta”. Cosa è successo - Clamorose dichiarazioni di Max Verstappen al termine del GP di Singapore, il tre volte campione del mondo con la Red Bull minaccia di lasciare la Formula 1: "Per me, ad un certo punto, basta. Continua a leggere . Smettere non è un problema". Lo sfogo contro la FIA: "Anche gli altri piloti la pensano come me, è tutto stupido". (Fanpage.it)