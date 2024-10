Firenze: 12 chili di hashish nascosta in un furgone a Novoli. Arrestato 40enne (Di sabato 12 ottobre 2024) La Polizia di Stato, impegnata in strada anche con pattuglie in borghese nei servizi di prevenzione e contrasto alla criminalità, ha sequestrato 12 chili di hashish, la maggior parte dei quali scoperti a bordo di un furgone fermato nel corso di un controllo tra i quartieri Novoli e Rifredi L'articolo Firenze: 12 chili di hashish nascosta in un furgone a Novoli. Arrestato 40enne proviene da Firenze Post. .com - Firenze: 12 chili di hashish nascosta in un furgone a Novoli. Arrestato 40enne Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 12 ottobre 2024) La Polizia di Stato, impegnata in strada anche con pattuglie in borghese nei servizi di prevenzione e contrasto alla criminalità, ha sequestrato 12di, la maggior parte dei quali scoperti a bordo di unfermato nel corso di un controllo tra i quartierie Rifredi L'articolo: 12diin unproviene daPost.

