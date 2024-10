Ilrestodelcarlino.it - È l’ultima chiamata per mister Filippi

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Domani, contro il Notaresco, è una sorta di "ultima" anche perGiacomoche d’altronde è una trentina d’anni che bazzica i campi di calcio, prima da giocatore poi da allenatore, per cui sa benissimo come funzionano certi meccanismi. Se anche contro i teramani si dovessero malauguratamente rivedere quelle situazioni che stanno penalizzando i giallorossi dall’inizio della stagione, non ci saranno prese di posizione che possano ulteriormente essere tollerate e di questo, un po’ tutti, ne sono consapevoli. "Di parole ne sono state dette fin troppe – ha dichiarato il tecnico –, ora bisogna parlare solo con i fatti. Ci aspetta una sorta di finale nella quale dovremo esprimere tutto quello che abbiamo, sia sotto il profilo tecnico-tattico che dal punto di vista emotivo: non sono più ammessi passi falsi.