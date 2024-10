Dragon Ball Sparking Zero: Guida per ottenere facilmente gli Zeni (Di sabato 12 ottobre 2024) In Dragon Ball: Sparking Zero, i Zeni sono la valuta principale del gioco e sono indispensabili per sbloccare personaggi, acquistare oggetti di abilità, costumi, e persino tracce musicali. Anche se puoi comprare direttamente alcuni contenuti dal negozio, molti dei personaggi e oggetti più rari sono sbloccabili completando missioni specifiche. Come Accumulare Zeni Efficientemente Il metodo più semplice e redditizio per accumulare Zeni è completare le Episode Battles e le Bonus Battles. Ogni missione nelle Episode Battles ti garantisce 15.000 Zeni, un modo piuttosto veloce per riempire il tuo portafoglio virtuale semplicemente giocando attraverso la modalità storia. Le Bonus Battles, invece, offrono una ricompensa ancora maggiore: fino a 30.000 Zeni alla prima completazione, rendendole ideali per chi cerca guadagni rapidi. Gamerbrain.net - Dragon Ball Sparking Zero: Guida per ottenere facilmente gli Zeni Leggi tutta la notizia su Gamerbrain.net (Di sabato 12 ottobre 2024) In, isono la valuta principale del gioco e sono indispensabili per sbloccare personaggi, acquistare oggetti di abilità, costumi, e persino tracce musicali. Anche se puoi comprare direttamente alcuni contenuti dal negozio, molti dei personaggi e oggetti più rari sono sbloccabili completando missioni specifiche. Come AccumulareEfficientemente Il metodo più semplice e redditizio per accumulareè completare le Episode Battles e le Bonus Battles. Ogni missione nelle Episode Battles ti garantisce 15.000, un modo piuttosto veloce per riempire il tuo portafoglio virtuale semplicemente giocando attraverso la modalità storia. Le Bonus Battles, invece, offrono una ricompensa ancora maggiore: fino a 30.000alla prima completazione, rendendole ideali per chi cerca guadagni rapidi.

