“Dominate the Water” a Palermo, Paltrinieri “Sicilia seconda casa” (Di sabato 12 ottobre 2024) Palermo (ITALPRESS) – “La Sicilia è un pò la mia seconda casa adesso. Ross (Rossella Fiamingo, ndr), la mia ragazza è di Catania, sono venuto cento volte in Sicilia, quindi la conosco bene”. E’ per questo motivo che forse Grogorio Patrinieri ha scelto per il secondo anno consecutivo il Golfo di Mondello come campo gara per concludere il circuito di “Dominate The Water”, competizione in acque libere da lui stesso ideata che unisce sport, tutela dell’ambiente e scoperta del territorio. “Sono davvero entusiasta di tornare a Mondello con Dominate The Water. Questo è un posto del cuore perchè è stupendo, nuotare qui è veramente bello. Sono contento che quest’anno ci siano 400 iscritti. Abbiamo ideato questa competizione qualche anno fa e volevamo portare il nuoto in acque libere in tutta Italia. Unlimitednews.it - “Dominate the Water” a Palermo, Paltrinieri “Sicilia seconda casa” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di sabato 12 ottobre 2024)(ITALPRESS) – “Laè un pò la miaadesso. Ross (Rossella Fiamingo, ndr), la mia ragazza è di Catania, sono venuto cento volte in, quindi la conosco bene”. E’ per questo motivo che forse Grogorio Patrinieri ha scelto per il secondo anno consecutivo il Golfo di Mondello come campo gara per concludere il circuito di “The”, competizione in acque libere da lui stesso ideata che unisce sport, tutela dell’ambiente e scoperta del territorio. “Sono davvero entusiasta di tornare a Mondello conThe. Questo è un posto del cuore perchè è stupendo, nuotare qui è veramente bello. Sono contento che quest’anno ci siano 400 iscritti. Abbiamo ideato questa competizione qualche anno fa e volevamo portare il nuoto in acque libere in tutta Italia.

