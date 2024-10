Dall’infermeria. Mattia Viti continua la terapia. Maleh migliora (Di sabato 12 ottobre 2024) Ancora una mattinata di sole terapie ieri per Mattia Viti, che sta curando il problema alla schiena che lo ha costretto mercoledì scorso a lasciare il ritiro della Nazionale Under 21 di Tirrenia. Il giovane difensore continuerà a fare esclusivamente cure anche questa mattina, ultima seduta settimanale dell’Empoli che lavorerà ancora al Centro Sportivo di Petroio a Vinci come per altro farà anche tutta la prossima settimana, a causa dei lavori di manutenzione che sono effettuati in questo momento al Sussidiario del Carlo Castellani-Computer Gross Arena. La speranza è che Viti possa cominciare a tornare a lavorare sul campo alla ripresa degli allenamenti (forse martedì pomeriggio, ma il programma deve essere confermato), ma la sua presenza per la gara casalinga contro il Napoli di domenica 20 ottobre alle 12.30 è a forte rischio. Lo staff medico valuterà il giocatore giorno dopo giorno. Sport.quotidiano.net - Dall’infermeria. Mattia Viti continua la terapia. Maleh migliora Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Ancora una mattinata di sole terapie ieri per, che sta curando il problema alla schiena che lo ha costretto mercoledì scorso a lasciare il ritiro della Nazionale Under 21 di Tirrenia. Il giovane difensore continuerà a fare esclusivamente cure anche questa mattina, ultima seduta settimanale dell’Empoli che lavorerà ancora al Centro Sportivo di Petroio a Vinci come per altro farà anche tutta la prossima settimana, a causa dei lavori di manutenzione che sono effettuati in questo momento al Sussidiario del Carlo Castellani-Computer Gross Arena. La speranza è chepossa cominciare a tornare a lavorare sul campo alla ripresa degli allenamenti (forse martedì pomeriggio, ma il programma deve essere confermato), ma la sua presenza per la gara casalinga contro il Napoli di domenica 20 ottobre alle 12.30 è a forte rischio. Lo staff medico valuterà il giocatore giorno dopo giorno.

